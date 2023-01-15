ВСУ обстреляли город Донецк снарядами натовского калибра
Донецк, 15 января, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк Донецкой Народной Республики снарядами натовского калибра. Об этом 15 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).
Валентин Спринчак/ТАСС
Последствия обстрела Донецка
Уточняется, что обстрел по направлению н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район) был совершен в 18:55 по местному времени. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 мм, используемых в том числе в гаубицах M777.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что 14 января артиллерийский обстрел Петровского района Донецка привел к повреждению двух жилых домов.