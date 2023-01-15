Тбилиси, 15 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси 19 января, сообщил корреспонденту ТАСС менеджер артиста Рати Абзианидзе.

Здоровило Павел/Фотохроника ТАСС Вахтанг Кикабидзе

«Он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать», — рассказал корреспонденту менеджер артиста.

Уточняется, что это было желанием певца при жизни.

Панихида по Вахтангу Кикабидзе пройдет в церкви, затем гроб доставят в тбилисскую филармонию, а позже состоится погребение.

Как сообщало ИА REGNUM, Кикабидзе ушел из жизни 15 января, на момент смерти ему было 84 года. Телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью актёра направил грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили премьер-министр Армении.

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