Владивосток, 15 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В Приморском крае двое дрифтеров устроили ДТП на льду в акватории Уссурийского залива. Видео инцидента, появившееся в социальных сетях, попало в поле зрения правоохранительных органов. Об этом 15 января сообщили в региональном управлении МВД России.

SpreeTom Горящая машина

Читайте также: Четыре жителя Саратовской области провалились под лёд в автомобиле

«Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальной сети, о происшествии на льду Уссурийского залива», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили очевидцы, на лёд выехали водители японских автомобилей Mitsubishi Delica и Toyota Caldina. Водители пускали автомобили в занос и в какой-то момент едва не сбили любителей подледной рыбалки, а затем столкнулись друг с другом. После столкновения одна из машин загорелась.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе четыре человека провалились под лёд, находясь в автомобиле, на реке Большой Узень в Саратовской области. Находившиеся в ВА№-2110 молодые мужчины и подросток сами выбрались на лёд из машины. Их эвакуировали, потерпевшие отказались от медицинской помощи.