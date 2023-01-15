Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Инцидент с обстрелом автобуса в Израиле произошел на Западном берегу реки Иордан. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.

IMAGO/Saeed Qaq apaimages/Global Look Press Армия Израиля

«Нападение со стрельбой на израильский автобус только что произошло рядом с поселком Хальхуль <…>», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, автобус был поврежден. На место происшествия были отправлены армейские подразделения, однако в завершение обхода местности было обнаружено лишь несколько рюкзаков.

Ранее сообщалось, что израильские силовики 15 января в результате словесной перепалки застрелили гражданина Палестины. Инцидент произошел недалеко от Рамаллы, административного центра Западного берега реки Иордан.