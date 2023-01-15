Будапешт, 15 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Для Венгрии санкции ЕС в отношении ядерной энергетики России будут иметь ужасающие последствия. Об этом 15 января заявил заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор в программе радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции в отношении России

Комментируя сообщения о том, что Польша и Литва предлагают включить в десятый пакет антироссийских санкций ядерную энергетику, в частности компанию «Росатом», Чаба Домотор подчеркнул, что подобное решение приведет к «ужасающим последствиям» для государств, которые широко используют атомную энергетику.

Венгерский политик добавил, что санкции лишь нанесли ущерб экономикам Европы и не привели к урегулированию конфликта на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Венгрии не поддерживают политику, проводимую Европейским союзом. Так, 64% венгров считают, что в ЕС существуют двойные стандарты по отношению к разным странам.