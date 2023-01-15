Москва, 15 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Артиллеристы Южного военного округа выполняют задачи по уничтожению колонн военной техники ВСУ и живой силе противника с помощью. самоходных артиллерийских установок «Акация». Артиллерия бьет по технике врага, доставляющей боеприпасы и подкрепление а также по укреплениям подразделений ВСУ. Об этом 15 января сообщило министерство обороны РФ, опубликовав видео с поля боя.

Министерство обороны России Работа САУ «Акация» по колоннам техники ВСУ

Бойцы действуют по наводке расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня.

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Один из военных с позывным «Лесник» рассказал о результативной работе артиллерийских расчетов при выполнении задачи по подавлению и уничтожению живой силы и огневых средств противника. По его словам, были ликвидированы до пяти военнослужащих ВСУ и одна единица бронетехники.