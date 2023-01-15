Ханты-Мансийск, 15 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Мегионской городской больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло два случая нападения пациентов на медиков. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы больницы, опубликованного в социальной сети «Вконтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра

«В приёмном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом случае пациент напал на медсестру с ножницами, а во втором нетрезвый посетитель сломал нос охраннику.

Главный врач больницы Иван Чечиков заявил, что обстановка в отделении нормализовалась. Оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме. Кроме того, главврач подчеркнул, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и никак не защищены от их агрессивных действий. В связи с этим Иван Чечиков поблагодарил сотрудников полиции, которые оперативно прибыли в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 9 декабря бригада скорой медицинской помощи везла в больницу №6 пациента и тот напал на фельдшера и нанёс ему телесные повреждения.