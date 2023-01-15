Вашингтон, 15 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. К конфликту на Украине привёл целый ряд ошибок, допущенных Североатлантическим альянсом в отношении России. Такое мнение в статье для журнала National Interest высказал бывший советник Госдепартамента при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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По его словам, корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором допускалась вероятность вступления Украины в альянс. Эксперт подчеркнул, что «такая перспектива вызвала тревогу в Москве».

Ещё одним неверным шагом, как считает Филлипс, была поддержка Вашингтоном госпереворота на Украине в 2014 году. По мнению автора, это лишь усилило беспокойство Кремля.

Кроме того, с самого начала конфликта на Украине в 2022 году НАТО проявляло осторожность, хотя имело достаточно возможностей помешать России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию. В декабре 2021 года, отвечая на вопрос о том, может ли Москва гарантировать ненападение на Украину, российский лидер заявил, что гарантии должен дать Запад. Причём сделать это немедленно.