Катманду, 15 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Непале Алексей Новиков 15 января сообщил, что Посольство России находится в тесном контакте с властями Непала.

KRISHNA MANI BARAL/EPA/ТАСС На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines

«На борту находилось 72 человека, из них четверо россиян. По данным непальской стороны, все они погибли. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными органами», — заявил Новиков в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в результате крушения пассажирского самолета в районе города Покхары погибли 72 человека, из которых 15 — иностранцы. Среди иностранцев, помимо четырех россиян, пятеро из Индии, двое из Южной Кореи. Кроме того, погибли граждане Аргентины, Австралии, Ирландии и Франции.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Непала телеграмму с соболезнованиями.