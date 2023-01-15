Брюссель, 15 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Перед зданием Европейского парламента в Брюсселе 15 января прошла акция в поддержку протестующих в Лачинском коридоре, организованная Домом Азербайджана в Бельгии. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным журналистов, участники принесли плакаты с лозунгами: «Протестуем против разграбления природных ресурсов Азербайджана!», «Конец армянскому экоциду!», «Остановите экологический террор на территории Азербайджана!».

Отмечается, что протестующие выразили солидарность с активистами, которые заблокировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Напомним, блокада Нагорного Карабаха продолжается с 12 декабря. Активисты из Азербайджана, которые заняли дорогу в Лачинском коридоре, заявляют, что хотят остановить «незаконную» добычу природных ресурсов на золотоносном и медно-молибденовом месторождениях в Нагорном Карабахе. В Баку называют это инициативой граждан и отрицают то, что трасса перекрыта.