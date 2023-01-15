Цхинвал, 15 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Неизвестный устроил в Цхинвале взрыв во дворе многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Данных о пострадавших нет. Сообщается, что осколки, разлетевшиеся от взрыва, повредили три автомобиля, стоявшие во дворе, а также разбили окна в двух квартирах.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.