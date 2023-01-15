Грозный, 15 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации незаменимым помощником военнослужащих стали беспилотники. Они помогают вести разведку и наносить огневые удары по врагу. В этом смысле чеченские подразделения, обученные работе с дронами в Российском университете спецназа в Гудермесе, приводят в ужас боевиков ВСУ и наёмников. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделение «Ахмат»

«Самой незаменимой частью абсолютно любого отряда на передовой являются БПЛА, в частности, коптеры. <…> Наши бойцы очень быстро приспособились к современным методам ведения боя. На ответственных участках они демонстрируют превосходные результаты и стали сущим кошмаром для натовских группировок», — написал чеченский лидер 15 января в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео из зоны проведения спецоперации, на котором один из военнослужащих демонстрирует работу дронов и противобеспилотных пушек российского производства. Их эффективность, по словам бойца, высшая. Они действуют на разные модели беспилотников, в том числе и на самодельные.

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Отмечается, что дроны, находящиеся в распоряжении чеченских силовиков, имеют защиту от перехвата вражеским оператором. Об этом, как подчеркнул Кадыров, заблаговременно позаботились программисты Российского университета спецназа.