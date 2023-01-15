Москва, 15 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Если российская телеведущая Ангелина Вовк представляет «угрозу национальной безопасности» Украины, то и игрушечные персонажи Хрюша со Степашкой из передачи «Спокойной ночи, малыши!» тоже должны попасть в санкционный список киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства обороны России Мария Захарова.

Николай Малышев/ТАСС Персонажи телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

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«Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт, ― написала российский дипломат в телеграм-канале. ― Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, лидер киевского режима «своих не трогает и марионеток пронесёт».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января своим указом Владимир Зеленский ввёл в действие решения СНБО о санкциях в отношении 198 деятелей. В их число попали телеведущие Ангелина Вовк, Марина Ким и Юлия Барановская, а также целый ряд журналистов и деятелей искусств.

Напомним, ранее после успешного проката в России фильма о Чебурашке в киевских школах появились плакаты, на которых один из главных героев повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» назван «оккупантом».

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