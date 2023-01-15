Солгавшему о своей биографии конгрессмену США Сантосу грозит отставка
Вашингтон, 15 января 2023, 18:54 — REGNUM Избранного в январе 2023 года в Конгресс США представителя Республиканской партии Джорджа Сантоса можно будет отправить в отставку без его согласия в случае выявления нарушений в избирательной кампании. Об этом 15 января сообщил на телеканале CNN глава комитета палаты по надзору Джеймс Комер.
Сантоса поймали на лжи при составлении собственной биографии перед выборами, но сам он не собирается уходить с поста.
«Он попадет под строгое расследование. Необязательно это будет из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании», — сказал политик.
Комер добавил, что Сантос является «плохим парнем». При этом глава комитета отметил, что это не первый случай, когда членами Конгресса становились с помощью обмана.
Стоит отметить, ранее Сантос заявил, что уйдёт в отставку, если этого потребуют все 142 тыс. избирателей, которые за него проголосовали.
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