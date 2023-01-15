Вашингтон, 15 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Избранного в январе 2023 года в Конгресс США представителя Республиканской партии Джорджа Сантоса можно будет отправить в отставку без его согласия в случае выявления нарушений в избирательной кампании. Об этом 15 января сообщил на телеканале CNN глава комитета палаты по надзору Джеймс Комер.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Первое заседание нового состава Конгресса США в Вашингтоне. На фото: конгрессмен от штата Нью-Йорк Джордж Сантос. 03.01.2023

Сантоса поймали на лжи при составлении собственной биографии перед выборами, но сам он не собирается уходить с поста.

«Он попадет под строгое расследование. Необязательно это будет из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании», — сказал политик.

Комер добавил, что Сантос является «плохим парнем». При этом глава комитета отметил, что это не первый случай, когда членами Конгресса становились с помощью обмана.

Стоит отметить, ранее Сантос заявил, что уйдёт в отставку, если этого потребуют все 142 тыс. избирателей, которые за него проголосовали.