Ереван, 15 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября направил грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Наследие Кикабидзе навсегда останется в истории культуры, которая по-своему символизирует также дружбу армянского и грузинского народов», — говорится в сообщении.

Кикабидзе скончался 15 января в клинике. У него было онкологическое заболевание.

Напомним, широкую известность Кикабидзе получил в СССР, снявшись в одной из главных ролей в фильме «Мимино». Его напарником был армянский актёр Фрунзик Мкртчян.