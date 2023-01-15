Киев, 15 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Россия и Украина могут использовать территорию Турцию для запуска гуманитарного коридора для возвращения раненых и гражданских лиц. Такое предложение поступило от Анкары. Об этом в эфире телеканала «Рада» 15 января заявил уполномоченный по правам человека киевского режима Дмитрйи Лубинец.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Он подчеркнул, что Турция заинтересована стать посредником.

«Идея турецкой стороны состоит в том […] чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией», ― пояснил омбудсмен.

Так, по его словам, предлагается, что гражданские лица или раненные военные могли сначала возвращаться из России в Турцию, а затем на территорию Украины.

При этом Лубинец отметил, что это лишь предложение, которое стороны продолжают обсуждать.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара надеется на открытие гуманитарного коридора для вывоза раненых между Россией и Украиной. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что целиком поддерживает эту инициативу. Он отметил, что Турция уже занимается подобными гуманитарными акциями — из сопредельных стран, где идут боевые действия, принимает раненых.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова заявила, что в ходе встречи с омбудсменом киевского режима Дмитрием Лубинцом, которая состоялась 11 января на полях международной конференции омбудсменов в Анкаре, вопрос о создании гуманитарных коридоров не стоял на повестке. Москвалькова добавила, что это вопрос стратегического характера, его должны обсуждать оборонные ведомства двух государств.