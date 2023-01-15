Берлин, 15 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает возможным дипломатическое решение конфликта на Украине. Он не отрицает необходимости помощи Киеву, при этом высказывается за решение конфликта переговорным путём. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance/МР Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль

По данным издания, комментарии по поводу ситуации на Украине от немецкого политика прозвучали в ходе новогоднего приема СДПГ в Майнце. Как отметил Клингбайль, у него иной раз «идёт кругом голова» от того, что ведутся дискуссии «только вокруг оружия». Его удивляет то, что «в наши дни понятие дипломатии стало почти презренным».

Что касается поставок вооружения Киеву, то политик полностью поддерживает их, считая, что таким образом украинская сторона может стать сильнее к моменту переговоров с Россией и будет говорить с более сильной позиции.

Напомним, в декабре 2022 года сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Die Welt заявил, что Киев должен согласиться на нейтральный статус ради долгосрочного урегулирования конфликта. Нейтральный статус полностью исключает для страны членство в НАТО.

Кроме того, Крупалла призвал Берлин и Париж отменить санкции в отношении России и полностью прекратить поставки оружия на Украину.