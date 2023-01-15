Обнинск, Калужская область, 15 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 15 января сообщили на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Уточняется, что в Обнинске на улице Любого в канализационном колодце обнаружено тело человека.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «ангарский» маньяк Михаил Попков, убивший 81 женщину, признался ещё в двух совершённых убийствах.