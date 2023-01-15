Соледар, ДНР, 15 января, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Российские военные при зачистке Соледара находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По его словам, российские военные находят солдат ВСУ в технических помещениях.

«Когда идет проверка всех помещений, технических помещений, еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных», — заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя».

Владимир Новиков добавил, что еще «достаточно сложно» назвать число военнослужащих ВСУ, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ 12 января завершили освобождение Соледара. По словам представителя российского оборонного ведомства, полный контроль над Соледаром позволит отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.

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