Handelsblatt: власти ФРГ не намерены передавать Киеву собственные танки
Берлин, 15 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Правительство Федеративной Республики Германии рассматривает различные варианты, чтобы избежать поставок киевскому режиму собственных основных боевых танков. Об этом 15 января сообщает издание Handelsblatt.
«Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной безопасности», — сообщает источник.
Отмечается, Польша хочет передать Украине немецкие танки Leopard 2, однако для этого необходимо соглашение Германии. Таким образом, на канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывается давление с требованием как можно быстрее принять решение.
Также Германия рассматривает вариант передачи Киеву танков, предназначенных изначально для Словакии и Чехии.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале также сообщал, что Германия не горит желанием поставлять Киеву танки.