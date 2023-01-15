Берлин, 15 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Правительство Федеративной Республики Германии рассматривает различные варианты, чтобы избежать поставок киевскому режиму собственных основных боевых танков. Об этом 15 января сообщает издание Handelsblatt.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2

«Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной безопасности», — сообщает источник.

Отмечается, Польша хочет передать Украине немецкие танки Leopard 2, однако для этого необходимо соглашение Германии. Таким образом, на канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывается давление с требованием как можно быстрее принять решение.

Также Германия рассматривает вариант передачи Киеву танков, предназначенных изначально для Словакии и Чехии.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале также сообщал, что Германия не горит желанием поставлять Киеву танки.