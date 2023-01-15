Краснодар, 15 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 27-летний водитель грузовика стал участником смертельного ДТП. Как сообщили 15 января в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла в полдень 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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«На федеральной автодороге Адлер ― Альпика сервис водитель грузового Shacman не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автобусом Higer», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в телеграм-канале.

От удара грузовик съехал с дороги, врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. В результате водитель Shacman скончался до приезда скорой медицинской помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Краснодарском крае на 157-м км трассы Р-217 в районе Армавира столкнулись грузовик и автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, семеро пострадали.