Вильнюс, 15 января, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Присоединение города Клайпеды стало для Литвы открытием ворот на международную арену. Об этом 15 января заявил президент Гитанас Науседа, находясь в городе по случаю 100-летней годовщины включения Клайпеды в состав государства.

Леонид Великжанин/ТАСС Солдаты Красной армии освобождают Клайпеду в ходе Великой Отечественной войны. 8 октября 1944

Клайпеда — является третьим по величине городом Литвы после Вильнюса и Каунаса.

По словам президента, в 1923 году не только опытные военные, но и местные жители решились на осуществление мечты открыть для Литвы ворота к морю, ворота в мир.

Клайпеда была прусским и германским Мемелем до 1923 года, затем после Первой мировой войны Мемель объявили вольным городом. В 1923 году власти Литвы организовали военную операцию, совершив почти бескровный путч и создав в городе литовскую администрацию.