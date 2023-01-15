Париж, 15 января, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Глава министерства труда, полной занятости и интеграции Франции Оливье Дюссо поделился ожиданиями от грядущих демонстраций против пенсионной реформы, которые запланированы на 19 января 2023 года.

Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции

«Я думаю, что на улицы выйдет много людей», — сказал Дюссо в воскресенье, 15 января, в эфире радиостанции France Inter.

В то же время глава Всеобщей конфедерации труда Франции Филипп Мартинез заявил о намерении направить все усилия на обеспечение участия в демонстрациях миллиона человек как минимум.

Ранее сообщалось, что пенсионная реформа во Франции предполагает к 2030 году увеличение минимального возраста выхода на пенсию до 64 лет (на данный момент 62 года).

Как передавал французский институт изучения общественного мнения (IFOP), пенсионную реформу, инициированную президентом Эммануэлем Макроном, не поддерживают почти 70% населения.