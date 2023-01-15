Непал, 15 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Непале приостановлены поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы самолета компании Yeti Airlines. Они будут продолжены 16 января, сообщила индийская газета Hindustan Times.

BIJAYA NEUPANE/EPA/ТАСС На месте крушение самолета авиакомпании Yeti Airlines

Напомним, самолет с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа рухнул 15 января сразу же после взлета в аэропорту Покхара в Непале. Первоначально сообщалось о том, что все люди погибли, однако позже появилась информация о якобы обнаружении выживших во время авиакатастрофы. Эти данные официально не были подтверждены.

По данным индийского ежедневника, останки 68 человек обнаружены, идет поиск еще четверых человек. Об этом изданию сообщил представитель сухопутных сил Непала.

Власти Непала назвали имена погибших. По предварительным данным, среди них четверо граждан России. В числе погибших также 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, два гражданина Южной Кореи, а также граждане Аргентины, Франции, Австралии и Ирландии.