Донецк, 15 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Обстрел боевиками ВСУ сёл Старомайорское и Заветное Желание, находящихся в пригороде Донецка, стал причиной ранения двух мирных жителей. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела

Сообщается, что в Старомайорском был ранен мужчина 1991 года рождения. Он находился по адресу: ул. Советская, 15. В Заветном Желании пострадал мужчина 1960 года рождения по адресу ул. Первомайская, 7.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — отметили в центре.