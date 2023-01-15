Москва, 15 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили корреспонденту ТАСС в театре «Ленком».

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Уточняется, что семья Инны Михайловны Чуриковой перенесла церемонию прощания в храм Христа Спасителя. Ранее предполагалось, что церемония пройдет в театре «Ленком».

Гражданская понихида состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00.

Как сообщало ИА REGNUM, народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят на Новодевичьем кладбище.

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