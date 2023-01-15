Уфа, 15 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, авария произошла в четвёртом часу дня 15 января на 10 км автодороги Кропачева ― Месягутово ― Ачит.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Читайте также: В результате ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека

Уточняется, что удар при столкновении грузовой «Газели» с иномаркой был настолько сильным, что машину отбросило в стоящий грузовик «Мерседес», а автомобиль «Черри» влетел в припаркованный лесовоз Volvo.

«В результате ДТП два пассажира из легкового автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи», ― уточнил Севастьянов.

Кроме того, двое пострадавших, в том числе 12-летний мальчик, были госпитализированы. По дороге в больницу ребёнок скончался. Водителю «Газели» оказывают медицинскую помощь.

Ранее по теме: В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Башкирии 18-летний житель посёлка Иглино без водительских прав сбил трёх пешеходов, один из которых скончался.