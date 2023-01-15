Вашингтон, 15 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Возможность отступления киевских боевиков из Артёмовска в ДНР рассматривается в ВСУ. Об этом 15 января говорится в статье американской газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пишет издание, в данный момент киевскому режиму приходится принимать трудное решение по поводу того, какое количество войск направить в город, так как он течение ближайшего времени вынужден будет провести новое контрнаступление.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасёт некоторых наших людей», — заявил газете один из киевских военных, уточнив, что его подразделение понесло в Артёмовске серьёзные потери.

Также указывается, что командир разведывательного батальона Юрий Скала заявил, что уверен в том, что руководством ВСУ в случае необходимости такого «манёвра» будут предприняты все требуемые от него действия.

«Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — сказал он.

При этом заключается, что даже организованный выход ВСУ из Артёмовска окажется для Киева чреватым с точки зрения политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что Германия, судя по высказываниям представителей властей республики, «не горит желанием» поставлять танки киевскому режиму.