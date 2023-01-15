Москва, 15 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Сценарий с новыми правилами призыва не будет реализован весной 2023 года, допустил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов

«Призывная кампания по новым правилам не обязательно пройдет весной. Это один из возможных вариантов. Я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован», — сказал Картаполов в эфире телеканала РБК.

Он также отметил, что при увеличении возраста призыва граждан на срочную службу могут предусмотреть переходный период.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговой коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

Картаполов ранее отмечал, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, что может произойти в 2023 году. При этом, по его словам, увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличения численности призывников.