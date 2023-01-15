Уагадугу, 15 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Боевики из террористических группировок в Буркина-Фасо похитили около 60 женщин. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает французское издание Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

По информации источника, 12 и 13 января в окрестностях Арибенды террористы совершили нападения на группы женщин, занимавшихся собирательством в лесистой местности города. Отмечается, что подразделения вооруженных сил начали расследование и поиск похищенных.

В начале января издание Monde со ссылкой на собственные источники сообщало о намерении Франции вывести свои войска специального назначения из столицы Буркина-Фасо.

Ранее премьер-министр Буркино-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о необходимости в открытии российского посольства в столице государства Уагадугу.