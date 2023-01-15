Абуджа, 15 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В Нигерии убит католический священник. Его сожгли в собственном доме в штате на северо-западе страны. Получил ранение ещё один служитель культа. Об этом сообщило 15 января агентство Reuters. По данным сотрудника полиции, преступление совершила группа вооруженных лиц.

(сс) WeAppU Распятие

Напомним, в июле 2022 года в штате Кадуна в Нигерии были похищены двое священников, один из них — Джон Марк Чейтнум — был убит бандитами, второму удалось бежать.

Месяцем ранее при нападении боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии погибли 85 человек. Бандиты ворвались в церковь во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, попытавшись взять в плен священника, после чего привели в действие взрывное устройство.