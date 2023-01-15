Корочанский район, Белгородская область, 15 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Никто из местных жителей не пострадал при детонации на складе боеприпасов и последующем пожаре в Корочанском районе Белгородской области. Все погибшие и пострадавшие — военнослужащие.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«Пострадавших среди местных жителей нет», — сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости. Эту же информацию подтвердили медики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент с участием мобилизованного в Корочанском районе, в результате которого погибли три человека, 16 пострадали и ещё восемь числятся пропавшими без вести, произошёл накануне, 14 января.

Командир одного из взводов взорвал гранату: в результате на складе боеприпасов возник сильный пожар, сдетонировали снаряды. Мирных жителей, проживающих вблизи воинской части, эвакуировали.