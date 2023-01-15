Киев, 15 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. На Украине почти две сотни деятелей попали под санкции киевского режима. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» своим указом в действие ввёл лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Марина Ахмедова

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Согласно документу, опубликованному на сайте руководства Киева 15 января, в санкционный список попали журналистка, главный редактор информационного агентства ИА REGNUM Марина Ахмедова, режиссёр Андрей Кончаловский, актёр Егор Бероев, телеведущие Марина Ким, Ангелина Вовк и Юлия Барановская, продюсер Яна Рудковская, писатель и блогер Дмитрий Пучков.

Также в перечне значатся фамилии журналиста Павла Зарубина, военного журналиста Семёна Пегова и музыкального критика Сергея Соседова.

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Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полётов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Кроме того, внесённым в санкционный список гражданам полностью или частично запрещается проводить сделки по ценным бумагам, передавать технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима Владимир Зеленский 7 января подписал указ о новых санкциях против российских и украинских журналистов, общественных деятелей и деятелей искусств. В их числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, кинорежиссер Никита Михалков.