Москва, 15 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +4°С. Об этом 15 января сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Заморозки. Москва

По его словам, южные потоки со стороны Чёрного моря принесут в российскую столицу аномально тёплый и сырой воздух. Общий температурный фон из-за этого будет на 5 — 10 градусов выше климатической нормы. Ожидаются также ледяные дожди.

Тишковец отметил, что в Москве потепление к празднику Крещение — редкое явление. Плюсовая температура воздуха в этот период бывает раз в пять или шесть лет.

«В понедельник и вторник температура воздуха останется слабоотрицательной: в течение суток от 0°С до — 5°С, и не обойдётся без небольшого снега. В среду показания термометров подрастут до — 2 — +3°С, осадки перейдут в смешанную фазу, местами прольётся ледяной дождь, на дорогах будет скользко», — сказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что на Крещение, согласно прогнозу, днём будет от +4 до +4 °С, возможны осадки, в том числе ледяной дождь. Оттепель и слякоть сохранятся и в пятницу, ожидаются дожди. А в следующие выходные ожидается приход небольших морозов.