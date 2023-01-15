Багдад, 15 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Необходимость продолжения борьбы с террористами заставляет власти Ирака рассчитывать на иностранную помощь, в частности со стороны США. Поэтому речь о выводе американских войск из страны в настоящее время не идет. Каких-то сроков на вывод не устанавливается. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью газете Wall Street Journal.

DVIDSHUB Американцы в Ираке

«Мы думаем, что нам нужны иностранные силы. На ликвидацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребуется некоторое время», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что внутри Ирака нет необходимости в боевых подразделениях США. Требуется помощь в разведке и обучении иракских военных. По словам ас-Судани, Ирак намерен послать делегацию в США для переговоров.

Напомним, в начале 2021 года Пентагон заявил о том, что свернёт свою миссию в Ираке, размещённую в стране для участия в боевых действиях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В конце 2021 года власти Ирака официально заявили, что миссия армии США в стране завершена. Американские военные покинули военные базы «Харир», «Айн-аль-Асад» и «Аль-Каим». Однако после того, как «вывод» войск был, по официальным данным, совершён, миссия США продолжила свою деятельность в Ираке.