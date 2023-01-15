Самара, 15 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В пресс-службе Главного Управления МЧС по Самарской области 15 января сообщили, что пожарным службам удалось потушить возгорание на рынке в городе Кинель площадью 900 квадратных метров.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Пожарный

«В 15:25 по местному времени (14:25 по московскому времени) пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания, произошедшего в 02:33 по московскому времени, погиб мужчина. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг выезда.