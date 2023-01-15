Москва, 15 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Германия, судя по высказываниям представителей властей республики, «не горит желанием» поставлять танки киевскому режиму. О этом 15 января сообщил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он прокомментировал заявление главы германского концерна Rheinmetall Армина Паппергера, что у предприятия есть 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard, но для их подготовки для отправки на Украину потребуется год.

«Но после того, как минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать», — написал Пушков.

Напомним, 12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что киевскому режиму нужны тысячи танков.