Иран удвоит цену за дополнительные поставки нефти в Сирию
Тегеран, 15 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Иран потребовал оплатить заранее за нефть, поставляемую Сирии, отклонив заявки на поставки в кредит. Кроме того, Тегеран удвоил цену за дополнительный энергоресурс для этой страны. Об этом сообщила 15 января американская газета Wall Street Journal.
По данным источников издания, знакомых с вопросом, об изменении ценовой политики иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам в последние недели.
«Теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель», — говорится в материале издания.
Как прокомментировал ситуацию представитель союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни, его страна сама находится под давлением, поэтому продавать Сирии нефть по низким ценам ей нет смысла.
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