Тегеран, 15 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Иран потребовал оплатить заранее за нефть, поставляемую Сирии, отклонив заявки на поставки в кредит. Кроме того, Тегеран удвоил цену за дополнительный энергоресурс для этой страны. Об этом сообщила 15 января американская газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источников издания, знакомых с вопросом, об изменении ценовой политики иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам в последние недели.

«Теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель», — говорится в материале издания.

Как прокомментировал ситуацию представитель союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни, его страна сама находится под давлением, поэтому продавать Сирии нефть по низким ценам ей нет смысла.

Читайте также: Иранские танкеры доставили в Сирию два миллиона баррелей нефти