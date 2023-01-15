Иркутск, 15 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. «Ангарский» маньяк Михаил Попков, убивший 81 женщину, признался ещё в двух совершенных убийствах, сообщил РИА Новости представитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

RF Investigative Committee/Global Look Press Михаил Попков

В СК РФ уточнили, что маньяк признался в преступлениях, совершённых в 1995 и 1998 годах. По одному из них уже предъявлено обвинение, а по второму идёт следствие.

«Ангарский» маньяк уже дважды приговорён к пожизненному заключению за преступления, совершенные с 1992 по 2010 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «ангарский» маньяк заявил, что не прочь отправиться в зону действия специальной военной операции.