Новосибирск, 15 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области с участием автобуса и грузового автомобиля пострадали две женщины. Об этом 15 января сообщается в следственном управлении СК по региону.

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«Пострадали две женщины, которые доставлены в медицинское учреждение областного центра. <…> Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что автоавария в Гагаринском районе Саратовской области привела к гибели двух человек.