Киев, 15 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Ценность существования Украины очевидна. Она заключается в богатой истории. Об этом заявил киевский историк и телеведущий Даниил Яневский.

Илья Репин. Украинка у плетня (фрагмент). 1876

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«Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности?» ― задаётся вопросом во время эфира на своём Youtube-канале эксперт.

«У нас тридцать семь цивилизаций. Украина ― цивилизационный синтез», ― уверен историк.

При этом он отметил, что ни одна страна в Европе «такой историей» похвастаться не может.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мифологии украинства особое место отведено историческому происхождению украинцев. Апологеты этой человеконенавистнической идеологии любят предъявлять в качестве доказательства древности «украинской нации» письменные источники, в которых фигурирует слово «Украина».

Спекуляции вокруг происхождения украинцев преследуют цель любыми способами убедить население Украины в том, что украинцы и русские — разные народы, между которыми издревле и по сей день ведётся непримиримая борьба.

Напомним, ранее постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что в украинском учебнике географии за 8 класс говорится, что «предки французов, испанцев, турок и даже евреев пришли с Украины».