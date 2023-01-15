Лондон, 15 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании опровергло статью газеты Mirror о поставках Киеву вертолетов Apache, сообщает телеканал Sky News.

Master Sgt. Becky Vanshur/Keystone Press Agency/Global Look Press Вертолеты Apache

Корреспондент телеканала отметил в соцсети Twitter, что минобороны сообщило, что информация о поставках Apache на Украину «неверна».

Ранее в газете Mirror сообщили, что Лондон намерен передать Киеву до четырех военных вертолетов Apache после того, как направит Украине танки Challenger 2.

Читайте также: Mirror: Британия передаст Киеву военные вертолеты Apache