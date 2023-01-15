Москва, 15 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. По словам советской и российский актрисы Елены Прокловой, ранее скончавшийся Вахтанг Кикабидзе был певцом и «чудным актёром» с которым было легко работать. Её слова 15 января приводит РИА Новости.

Эдишерашвили Сергей/Фотохроника ТАСС Народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР Вахтанг Кикабидзе

«Для меня ушёл не просто замечательный актер, певец. Прежде всего, ушел мой замечательный партнёр, актёр, с которым так легко по-доброму можно было работать», — заявила она.

Также Проклова отметила, что для неё работа в фильме «Мимино» (1977) связана с Грузией, её жителями и тамошними застольями, и она вспоминает то время только с огромной благодарностью и радостью. При этом актриса также выразила свои соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии скончался советский и грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Вахтанг Кикабидзе.