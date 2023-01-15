Ташкент, 15 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Жители многоэтажных домов Ташкента, чтобы согреть квартиры во время аномальных морозов, включают электроприборы, что привело к резкому росту числа аварии на трансформаторных подстанциях. Об этом 15 января сообщает пресс-служба мэрии столицы Узбекистана.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ташкент

«Количество аварий в виде взрывов и пожаров на трансформаторах и проводах ежедневно увеличивается в десятки раз», — говорится в сообщении.

В мэрии приняли решение поднять температуру в системе отопления, чтобы не было нужды в приборах отопления. Но для этого придётся снизить температуру воды в системе горячего водоснабжения. Это будет продолжаться минимум трое суток.

Напомним, в Узбекистане с декабря 2022 года начались сильные морозы. В январе 2023 года были установлены температурные «рекорды». В стране образовался дефицит энергоносителей. Узбекистан приостановил экспорт газа и электроэнергии.