Прага, 15 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан, комментируя первый тур президентских выборов, заявил в телеэфире издания Blesk, что в большинстве цивилизованных стран должность президента не занимают военные.

Zuma\TASS Президент Чехии Милош Земан проголосовал на президентских выборах в Лани

Ранее в Чехии состоялся первый тур выборов главы государства. По предварительным данным, явка избирателей составила около 68,24%. Во второй тур по итогам прошедших выборов вышли бывший глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел, получивший 35,4% голосов, и экс-премьер и миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% голосов.

«Факт, который я считаю важным, то, что в большинстве цивилизованных государств главой государства не является военный. Необходимо задуматься, почему это так», — сообщил Милош Земан.

«У Бабиша больший политический опыт, чем у Павела, в этом, бесспорно, его выгода», — уточнил глава Чехии, добавив, что будет голосовать за Бабиша.

Напомним, второй тур президентских выборов состоится 27–28 января 2023 года.