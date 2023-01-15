Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Спор о судебной реформе в Израиле может привести к конституционному кризису. Об опасности роста общественной напряженности из-за этого вопроса заявил президент Израиля Ицхак Герцог. В заявлении главы государства, распространенном его канцелярией 15 января, говорится о том, что он всеми силами пытается предотвратить этот кризис.

Ilia Yefimovich/dpa/ТАСС Ицхак Герцог

Отметив, что власти страны «оказались в тисках глубокого разногласия, которое разрывает страну на части», Ицхак Герцог заявил, что этот конфликт его глубоко беспокоит.

«Основы израильской демократии, включая судебную систему, священны, и мы должны решительно оберегать их, даже во время фундаментальных споров и дебатов по поводу взаимоотношений между разными ветвями власти», — считает президент Израиля.

Напомним, 14 января в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против планов правительства Израиля провести в стране юридическую реформу. В протестной акции приняли участие около 80 тысяч человек. Они выступали против реформы, объявленной израильским министром юстиции Яривом Левиным, которая должна ограничить полномочия верховного суда Израиля по блокированию законов и решений правительства страны и установить право контроля правительства над отбором судей.