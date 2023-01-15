Катманду, 15 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Авиакомпания Yeti Airlines, чей пассажирский самолёт разбился при заходе на посадку в Непале, в начале следующей недели приостановит выполнение регулярных рейсов. Об этом 15 января сообщается на сайте авиакомпании.

Prabin Ranabhat/Global Look Press via ZUMA Press Самолет авиакомпании Yeti Airlines

Уточняется, что это сделано в знак скорби по погибшим при крушении лайнера.

«В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 года отменены», ― указано в заявлении авиакомпании.

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Как сообщало ИА REGNUM, турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший рейсом из Катманду, рухнул при посадке между старым и новым аэропортом города Покхары.

На борту воздушного судна находились 72 человека, из них 68 пассажиры, в том числе граждане Аргентины, Австралии, Франции, Индии, Ирландии и России, ещё четверо — члены экипажа. Как заявил представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа, в авиакатастрофе никто не выжил.

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Для расследования причин авиакатастрофы создана специальная комиссия. По предварительным данным, причиной крушения самолёта могла стать техническая неисправность.