Ташкент, 15 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Власти Ташкента с 15 января ввели ограниченный режим работы для объектов торговли и развлекательных комплексов на время аномальных холодов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Узбекистана.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ташкент. Узбекистан

«Все предприятия торговли и услуг, развлекательные центры и парки развлечений должны работать с 10:00 до 17:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения не касаются продовольственных магазинов и предприятий общепита. В нерабочее время закрытым предприятиям предписано отключать все электроприборы, в том числе отопительные.

В Узбекистане этой зимой наступили аномальные холода. 13 января в Ташкенте зафиксировали температуру воздуха — 19,8°С, что стало «рекордом» за последние 50 лет. Из страны в декабре 2022 года прекратили экспорт природного газа, в январе 2023 в Афганистане сообщили, что из Узбекистана прекратили поставлять электроэнергию.