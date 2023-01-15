Краснодар, 15 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. 20-летний нигерийский фланговый нападающий словацкого футбольного клуба «Железьярне Подберехова» Мозес Кобнан Дэвид стал игроком «Краснодара». Об этом 15 января сообщает пресс-служба «быков».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, Дэвид подписал с «быками» трехлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 1 миллион евро.

В текущем сезон Мозес Кобнан Дэвид принял участие в 21 матче за словацкую команду во всех турнирах, в котором отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Краснодар» в первом официальном матче с 2023 году сыграет с московским ЦСКА в рамках четвертьфинала верхней сетки ФОНБЕТ Кубка России. Встречи пройдет 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что 34-летний бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может в ближайшее время перейти в московское «Торпедо».